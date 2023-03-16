中鋼公司一一二年四月份月盤/第二季季盤各項鋼品內銷盤價調整金額，四月月盤產品，熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(一般料、軋延料)、冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料)每公噸上漲1000元；電鍍鋅鋼捲 (抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲 (家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲(中低規、高規)每公噸上漲800元。

第二季季盤產品，棒線(低碳、中高碳、冷打、低合金)、鋼板(船板、A36/SS400、其他板)、熱軋鋼板(中高碳、工具鋼)、冷軋鋼捲(製桶)、汽車料每公噸上漲2000元；熱軋鋼捲(中高碳、工具鋼)、冷軋鋼捲(中高碳、工具鋼)每公噸上漲1500元。

用鋼需求方面，大陸兩會後持續推動多項基建投資、振興房市、車市及家電等「擴大內需」政策，鋼材社會庫存與鋼廠庫存雙雙由升轉降，用鋼需求增溫。歐美鋼廠供應吃緊、大幅調漲售價，激勵買氣回流。汽車晶片與零部件短缺獲得舒緩，全球各大車廠積極增產，產業研究機構LMC Automotive預估，今年全球汽車銷量較去年成長6%至8580萬輛，第二季適逢鋼市傳統旺季，用鋼需求強勁可期。

鋼鐵供給方面，大陸持續深化供給側改革，中鋼協統計去年大陸粗鋼產量下降2.1%至10.13億噸，較2020年最高峰10.65億噸減少約5177萬噸，三月初兩會期間中國主要鋼鐵大城唐山、邯鄲等地實施環保限產，西南地區則因缺水限電，加深鋼鐵供應疑慮。歐美去年囿於能源成本飆漲，導致鋼廠大範圍減產、停工，目前復產進度有限，加上土耳其災後重建需求，拉高全球鋼材供需吃緊態勢。

原物料行情方面，鐵礦砂價格於每公噸125~130美元震盪走高，相較去年12月中旬上漲18%，且大陸重返澳洲煤炭交易市場，冶金煤價格亦強勢維持於每公噸350美元之上，相較去年12月中旬亦上漲46%，加上特殊合金價格亦呈倍數大漲，使煉鋼原物料及合金投入成本大幅攀升，此外，BDI指數自二月中以來拉升160%，運費墊高推升大宗商品行情。

美國Cleveland-Cliffs、Nucor等鋼廠反映原物料成本高漲，自去年十一月起連續八次調漲薄板(熱、冷軋)售價，累積漲幅超過每公噸617美元，其中熱軋流通行情更是突破每公噸1250美元；歐洲熱軋流通價自去年十二月底以來亦上揚約每公噸180美元；寶武鋼廠四月份內銷熱冷軋出廠價每公噸調漲200人民幣(約29美元)，鞍本鋼更是每公噸大幅拉漲300~400人民幣(約43~58美元)以上；越南台塑河靜鋼廠亦提漲熱軋每公噸30美元，迄今全球鋼價漲勢已然確立。

全球主要經濟體在製造業築底回升之下，帶動鋼市新一輪剛性需求釋出，預期國際鋼價可穩健走升。考量煉鋼原物料成本高漲、國際匯率波動風險及進口報價相繼走揚，兼顧下游客戶接單報價競爭力，續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，針對一一二年四月份月盤產品，採循序漸進、合宜調漲方式接軌國際行情，提升下游出口議價及接單動能；第二季之季盤產品則依照下游產業結構差異及第一季降價幅度，並考量季盤產品因開盤時間點與國際行情累積漲幅之落差，分別予以適宜調整。

另自去年二月俄烏開戰以來，各項合金(鎳、鉬、釩等)價格飆漲，中鋼體恤客戶於景氣低迷期間的艱困，過去四季以來均自行吸收，本次針對部分高合金含量之鋼品，恢復比照國內外鋼廠一貫作法，審酌適宜加價(Surcharge)，仍尚未完全反映合金原料成本。