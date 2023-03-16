炎洲去年EPS為1.72元，董事會通過股息配發每股現金1元。炎洲主要膠帶業務營收在去年因下游客戶進入庫存調整期而較去年衰退，加上因無建案完工交屋認列建設業務營收，造成去年合併營收146.71億元、年下降約15%，但毛利率同樣表現穩定，未受通膨影響，炎洲持續力求現有產品邊際貢獻率維持一定水準以上，使得去年毛利率18%，相較110年不降反升，膠帶毛利率持續維持高檔水位，加上受惠台幣貶值產生匯兌利益挹注，最終去年全年EPS為1.72元；另一方面，隨著大陸子公司萬洲石化處分案完成，集團修枝剪葉成效展現，炎洲財務結構已明顯優化。

展望今年，炎洲膠帶及包材業務方面，因通膨及升息影響可能導致全球經濟體陷入衰退，經濟活動熱度下降，連帶降低包裝需求，故炎洲保守看待業績表現。營建業務部份，「旺洲逸品」及「炎洲旺年匯」2案預計112年下半年開始完工交屋。展望未來，在特化業務部分，炎洲已於1月通過科技部科學園區審議，規畫進駐中科虎尾園區，投資約8.6億元設廠，研發符合循環經濟趨勢，將持續擴充產能並發展自有品牌，提供半導體產業更優質的產品及服務，新廠預計於114～115年正式量產貢獻營收。

新洲去年EPS為1.83元，董事會通過股息配發每股現金1元。新洲表示，去年營運有壓，主要受台灣新冠肺炎疫情影響導致營收下滑，但因持續針對大宗規格統購產品開發新供應商的效益逐步顯現，在大環境通貨膨脹的影響下，毛利率表現逆勢成長，全年毛利率24%回升，同時，新洲嚴格控管營業費用帶動最終獲利較去年增加。展望今年，國內主要研究機構及政府機構，均不約而同下修國內經濟成長預測，新洲全評估包材需求將因經濟活動趨緩而受到影響，保守看待今年業績表現。