1架美國為土耳其打造的F-35A戰機降落在亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base）

1架美國為土耳其打造的F-35A戰機降落在亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base），而機身上有18-0002的編號，顯示它是原本該交付安卡拉的隱形戰機，但如今將入列美國空軍第56戰鬥機聯隊。

不過，據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）15日報導，當土耳其堅持採購俄製S-400防空系統，被美國踢出F-35專案外時，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）已經為安卡拉打造了6架戰機。而其中5架已奉指派加入美國空軍服役。而第56戰鬥機聯隊應該是世上最大的戰鬥機聯隊，未來要駕駛F-16和F-35戰機的飛行員都會在這兒受訓。

目前華府和安卡拉正為錢吵個不停，在為F-35生產零組件的土耳其企業中止供應合約，導致洛馬承受風險和損失後，五角大廈就要安卡拉賠償。而外洩的財務數字顯示，這使打造F-35變得更昂貴。其實華府會這樣回應，是因為土耳其想拿回投資100架F-35戰機所砸下的14億美元（近430億台幣）。

近幾個月來，有些分析家認為，土耳其還有機會重返F-35聯合專案，只要安卡拉照美國先前所開的條件，不要讓S-400發揮備戰力就好了。而安卡拉做到了這點，因為它已研製出，並成功測試了「堡壘」（HISAR）系列防空飛彈系統。其中「盾牌」（Siper）地空飛彈經過測試，顯示成效良好。

儘管「盾牌」不能和俄製S-400相提並論，但射程達150公里，在這階段對土耳其防空而言，是很好的選擇。此外，據土耳其媒體報導，「盾牌」的雷達比S-400的優，而安卡拉很快就能取得第一套「盾牌」防空系統。要是這成為事實，S-400對土耳其來說也就沒那麼必要了。不過話說回來，就算土耳其有重返F-35專案的機會，或許也沒有必要了，因為它正積極打造5代隱形戰機TF-X，並已完成第1架原型機。