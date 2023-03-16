Tonight makes 12 career 50-point games



Stephen Curry is that man ⚡️ pic.twitter.com/6qjwuXKcA6 — Golden State Warriors (@warriors) March 16, 2023

才剛過完35歲生日的勇士頭號球星柯瑞（Stephen Curry），今（16）面對快艇砍下全場最高的50分，不過依然無法帶領球隊脫離客場泥沼，勇士全場發生多達16次失誤，快艇里歐納德（Kawhi Leonard）、保羅喬治（Paul George）合力取得54分，最終以134比126擊敗勇士，送給衛冕軍客場9連敗。

勇士開賽拉出8比1攻勢，但也是他們本場最大的領先幅度，首節中段後勇士雖然落後，仍努力維持可追擊的分差，次節剩下最後一分鐘時，柯瑞在外線命中三分，若只以三分球計算，柯瑞達成了職業生涯1萬分的里程碑，半場結束勇士以58比61落後。

快艇第三節一度將分差拉開到雙位數，但勇士靠著柯瑞單節11投9中、狂拿21分的帶領下，持續緊咬比分，末節快艇持續領先，勇士幾度將差距縮小，卻還是遲遲無法超前比數，快艇終場以8分差距氣走勇士。

衛冕軍本季主場戰績是相當優異的29勝7負，但是在客場卻只拿下7勝，另外吞下27負，上場客場取勝已經是1月31日面對雷霆，而且這還只是他們客場5連戰的首場比賽，此外下一場對陣老鷹，卓雷蒙格林（Draymond Green）確定缺席，因為他在本場吞下本季第16次技術犯規，必須得禁賽一場。