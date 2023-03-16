清明節（4月5日）是農曆24節氣中第5個節氣，小孟老師在臉書上分享容易卡到陰的3個時辰，分別為戌時（下午1至3點）、戌時（晚上7至9點）、亥時（晚上9至11點）這時陰氣會較旺盛，需特別注意，並點名生肖鼠、生肖蛇、生肖猴、生肖豬在清明節這天不宜前往以下的指定地點，以免招陰。

▍生肖鼠、生肖蛇

以命理角度來論述，老鼠、蛇是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，且都比較喜歡陰暗潮濕的地方，這樣的習性自然較容易吸收到夜間的穢氣而卡到陰，所以在清明節這天不宜前往海邊、河邊、山上。

▍生肖猴

因為猴子居住的地方大都是樹林茂盛處，在風水學上樹林茂盛本身就是陰氣較重的地方，因此生肖猴在清明節容易生病感冒，需避開較茂密的樹林。

▍生肖豬

因為豬所處的地方都較汙穢髒亂，所以在清明節這天穢氣與煞氣比較重，也容易招陰，因此生肖豬不宜前往環境髒亂的地方或舞廳，也要保持住家環境整潔。