多位鄉親一再表達不滿，斥台糖把東石鄉民當二等公民，只會砍樹種電，為何不引進工廠、科技業？( 呂妍庭攝）

台糖公司位於嘉義縣東石鄉的港墘農場，傳出廣達77公頃造林地要砍樹種電，今上百鄉民聚集在港墘農場，直接向台糖代表和廠商表達反對到底態度，除兩度拒絕規畫公司的說明，更直接要台糖撤案，立委蔡易餘也表態反對，要求台糖給鄉親一個交待。

台糖東石港墘農場擬砍樹種電，村民和村長組成護樹自救會，並向東石鄉代表會陳情，今代表會邀台糖公司出面說明，但未等台糖邀廠商說明，代表會主席黃錫駒就表態全鄉23村都反對砍樹種電，也表明不要就是不要，沒有商量的空間，也不需要廠商進一步說明。

多位鄉親、鄉民代表一再表達不滿，強調會反對到底。( 呂妍庭攝）

現場也有多位鄉親一再表達不滿，斥台糖把東石鄉民當二等公民，只會砍樹種電，為何不引進工廠、科技業？批台糖未經過鄉親同意，就把土地租出去要種電，直接要求台糖撤案，不要再提出申請。港墘農場護樹自救會會長、港墘村長嚴玄明更重申，只有兩個字「不要」，要求台糖不要破壞東石人的家園。

東石鄉代表會主席黃錫駒表態全鄉23村都反對砍樹種電，也表明不要就是不要，沒有商量的空間。( 呂妍庭攝）

立委蔡易餘在說明會舉辦前也表態反對，指港墘農場之前是平地造林，有領林務局的補助，現在20年沒補助就要砍樹種電，讓人完全無法接受，站在保護地方農地充分利用的角度，他反對台糖砍樹種電，且鄉親已經要串連抗議，表示已跟台糖董事長反映，要求給鄉親一個交待，並針對這件事好好檢討。

台糖雲嘉區處副理林榮四對鄉親拒絕聽取說明表示尊重，說會把大家的意見反應給總公司，也透露初步規畫，港墘農場種電後每年發電量可達6.5萬度，同時一再強調台糖是配合國家政策，目前發展太陽能光電尚在規畫中，且台糖要出租土地會有一定的程序，屆時如真的沒法做，就取消合約。

簡報資料顯示該案2024年8月31日前要完工併網。( 呂妍庭攝）

而根據廠商現場出示的簡報資料，台糖盤點林相不佳土地，推動太陽光電設施案已由農委會報行政院納入光電範圍，而東石港墘農場案也取得能源局支持，77.21公頃面積在去年8月31日決標，訂於今年8月31日前取得施工許可，2024年8月31日前完工併網。

另針對昨港墘農場傳無明火，引發地方議論紛紛，林榮四坦言起火位置確實是種電預定地內，目前台糖已報警，看能不能找出行為人。