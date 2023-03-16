香港AV女優絵麗奈宣告於日本出道，一度傳出文化體育及旅遊局局長楊潤雄發新聞稿恭賀，後來證實是烏龍傳聞，不過卻是成功博取媒體版面，如今又爆出出道作品對手是國寶級男優清水健，再度引發話題，對此，AV達人一劍浣春秋點出許多人的疑惑「會不會是一片女優呢？」

一劍浣春秋指出絵麗奈出道的文章，逼近90萬人查看，就連Faleno官網也處於當機狀態，就能看出她有多受外界關注，加上身為不穿胸罩在香港尖沙咀散步而成名的前Youtuber，討論度自然不在話下，如今確定成為Faleno Star旗下的「專屬女優」，也讓一劍浣春秋要粉絲不用過度擔憂，未來勢必會不斷推出新作品，不可能淪為「一片女優」。

AV達人一劍浣春秋指出絵麗奈出道就充滿話題性 。（圖／AV no.1的一劍浣春秋 臉書）

對於有人好奇絵麗奈發文的IP都顯示在香港，不禁質疑是否沒有長期在日本發展的打算？對此，一劍浣春秋解釋繪麗奈去年飛往日本，把合約內必須拍攝完的作品一次完成，礙於新法規定作品要拍完四個月才後能上市，中間便沒有安排任何工作計畫，因此留在日本也是耗時間，乾脆返回香港等待公司的下一步計畫。

至於Youtuber「素海霖」做得好好的，為何要轉換跑道去日本當AV女優「絵麗奈」？一劍浣春秋指出她的野心不僅於此，而是藉此提升知名度，帶來實體活動及商業代言，接著透露她是有經紀人幫忙接洽工作，只是對方低調不想曝光，或許繪麗奈對日本影迷而言只是「外籍洋將」，一劍浣春秋卻認為她將成為改變日本AV界的力量，接著點出關鍵「光看絵麗奈在IG上搞團購就知道，這真的不是一般新人」。