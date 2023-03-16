一名網友分享一張一名老人站在路邊等公車的照片，老人身後的背包下方卡著一個籃子，疑似是餐廳常見、用來放客人衣物的籃子，原PO笑說「根據我之前當主管識人多年的經歷，這外國人剛剛一定在餐廳用過餐」；圖片笑翻眾人，其他人說「吃飽了還外帶」、「吃飽瞬間變成偷竊犯的歪國人」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一名疑似外國人的年邁老人站在路邊等公車，身後的後背包相當醒目，原因是背包的下方有個咖啡色方形箱子，老人疑似把餐廳內提供放置背包的置物籃「打包帶走」了，有趣畫面被原PO目擊，笑翻一票網友。

一名網友分享一張一名老人站在路邊等公車，身後的背包下方卡著一個籃子，疑似就是餐廳常見、用來放客人衣物的籃子。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

許多餐廳會提供內用客人放置包包、衣物的置物籃，置物籃通常會放在座位附近，方便客人拿取，但該名老人疑似因為包包大小剛好卡住箱子，拿取時未注意到，直接把箱子一起背起，原PO笑說「根據我之前當主管識人多年的經歷，這外國人剛剛一定在餐廳用過餐」。

原PO笑說「他完全沒有發現他的包包跟餐廳的置物盒已經合體，但在上車的那一刻他的家人接連的發現這驚人的事實」；其他網友留言「你沒想過餐廳在辦用餐送置物籃的活動嗎」、「不知道為什麼我笑很久」、「吃飽了還外帶」、「吃飽瞬間變成偷竊犯的歪國人」、「我有預感下一季LV新品會看到這個，然後一個要十幾萬台幣」，也有網友認為事發地疑似在日本。