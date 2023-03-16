台北一名人夫與妻子結婚20年，卻與女同事發生婚外情，以「老公」、「親愛的」互稱，更多次留宿小三家，甚至大喇喇地在街道上牽手散步，氣得正宮向2人提告求償；法官勘驗相關證據認為2人行為侵害正宮配偶權，須連帶賠償15萬元。

據判決書指出，正宮主張與丈夫結婚20年，婚後育有1子1女。正宮指控丈夫因工作關係與小三相識，2人竟發展婚外情，持續隱密交往，以「老公」、「親愛的」互稱，丈夫更多次留宿在小三家，2人行為已侵害她的配偶權，致其受有精神上極大痛苦，成為一輩子傷痛，因此向2人提告求償60萬元。

法庭審理時，2人辯稱因在同一工廠工作緣故認識，已經認識6、7年，彼此僅為朋友關係，偶爾會相約吃飯喝酒，聊工作上的事情，有共同外出但並無牽手，僅是因穿越道路攙扶，至於在通訊軟體傳訊「親愛的」、「老公」等文字，僅是熟識朋友間聊天打罵或不小心誤傳，並無不正常男女交往關係。

法官勘驗2人對話紀錄，發現2人曾有多次互道晚安，互傳心型圖案貼圖，小三亦曾傳訊「起床了」、「早安親愛的」給人夫，而正宮也提出2人在街道上肩並肩、牽手同向行走的照片，足證2人確有逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正常往來關係，法官判2人須連帶賠償正宮15萬元。