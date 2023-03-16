中國寶武鋼及鞍本鋼、越南台塑河靜鋼廠，皆調漲4月鋼品盤價，歐美地區自去年11月起也多次調漲價格，迄今全球鋼價漲勢已然確立，中鋼公司考量煉鋼原物料成本高漲及進口報價相繼走揚，採合宜方式調漲四月份月盤產品；第二季之季盤產品則依照第一季降價幅度，並考量因開盤時間點與國際行情累積漲幅之落差，分別予以調整。

中鋼4月盤價，熱軋鋼板、捲(一般、軋延料)、冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)皆漲1000元/噸，電鍍鋅鋼捲(抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)和電磁鋼捲(中低規、高規)皆漲800元/噸。

季盤部分，棒線(低碳、中高碳、冷打、低合金)、鋼板(船板、A36/SS400、其他板)、熱軋鋼板(中高碳、工具鋼)、冷軋鋼捲(製桶)、汽車料皆漲2000元/噸，熱軋鋼捲(中高碳、工具鋼) 、冷軋鋼捲(中高碳、工具鋼)漲1500元/噸(商品行情網)