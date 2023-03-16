TrendForce表示，第四季鎧俠(Kioxia)、美光(Micron)均面臨量價齊跌，鎧俠營收跌幅高達30.5%，主要是PC及智慧型手機客戶需求疲弱，以及資料中心客戶庫存調節所致。美光營收季減34.7%，達11億美元，目前已大幅降低晶圓廠稼動率。不過由於其232層Client SSD產品如期於去年第四季出貨，176層QLC Enterprise SSD後續將跟進，預期美光位元出貨量今年會逐步改善，營收可逐季脫離谷底。

三星(Samsung)憑藉成本優勢且力推大容量產品，拉升位元出貨量，然平均銷售單價則大幅降低，導致去年第四季營收約34.8億美元，季減19.1%，市占率則仍以33.8%保持領先。三星目前暫無減產規畫，但近年NAND Flash市場競爭者技術進展有成，持續挑戰三星產業領先地位，因此在同業紛紛減產的情況下，三星傾向維持資本支出及研發投入，力求拉大技術及產能優勢。

SK集團(SK hynix & Solidigm)受到客戶去化庫存持續及市場激烈的價格競爭影響，去年第四季營收僅17.6億美元，季減高達30.9%。因消費電子占SK海力士產品組合比重較高，智慧型手機新品推出有助於支撐部分需求，加上Enterprise SSD出貨較預期好，位元出貨季增達6.7%。威騰電子(WDC)去年第四季位元出貨量季增20.0%，即便價格驟跌，其NAND Flash部門營收達16.6億美元，季減僅3.8%。

傳統淡季影響，2023年第一季NAND Flash營收估將續跌。在2023年第一季鎧俠、美光產線持續低負載，威騰、SK海力士將跟進減產，有機會緩解目前供給過剩的情況，NAND Flash均價跌幅也收斂至10~15%。即便減產有助於收斂跌價幅度，但由於第一季是傳統淡季，客戶採購力道不足，使整體NAND Flash產品訂單量成長受限，故TrendForce預估第一季NAND Flash產業營收仍將季減8.1%。