永義房屋農十六大千加盟店的經紀人呂有虔，2020年才踏入房仲業，他認為房仲最重要的價值所在，就是能讓買賣雙方安心做決策。他貫徹永慶房產集團「先誠實再成交」的服務理念，提供透明資訊與服務，「客戶都能感受到房仲經紀人的真誠，在這基礎之上才會有好的業績產出。」凡事站在客戶的角度、助客戶解決問題，使得呂有虔深獲客戶信任。

為客戶提供專業建議與服務 保障客戶權益

呂有虔曾以專業、精準的估價能力，幫助客戶免於賤賣自己的起家厝，還協助處理土地增值稅，前後加起來幫客戶守住了500萬元！他回憶，該名屋主年輕時擔任客運車掌小姐，任職公部門的丈夫因罹患癌症，為籌措醫療費用，而急著要售屋。客戶的物件是透天厝，位於路口黃金三角窗，地理位置極佳，只可惜門牌地號為「巷」，當時不少其他房仲抓住這點，並利用屋主急售的壓力，企圖引導屋主以低於當時行情價200多萬的價格出售。

呂有虔仔細研究屋況及區域環境，雖然該區域過去的透天厝交易少，可參考行情數據不多，但他仍以自身專業經驗，向屋主分析：「您的房子位在十字路口的三角窗，不僅醒目，未來可塑性非常高，而且前後門都通馬路，比這條路上的其他物件條件更好，價值絕對超過其他房仲的建議售價。」最後，呂有虔順利以正常行情價、並高於其他房仲估價200萬，順利在1周內成交。

除了估價的精準，呂有虔還幫屋主奔走國稅局、地政局與水利署，協調以上單位，測量土地完整範圍，還與台電商討電箱、電桿轉移，讓買方有更好的空間規劃。除此之外，因屋主是在40多年取得該物件，國稅局粗估土地增值稅直逼500萬元，與他計算的190萬元落差相當大，進一步了解稅務計算後，才發現是國稅局當時在地號轉換未登記清楚！就這樣，靠著呂有虔的細心與專業，再幫屋主省了將近300萬元的土地增值稅。

呂有虔認為房仲經紀人做為買賣雙方溝通的橋樑，要讓雙方資訊對稱，安心無虞的完成交易，才是最重要的。(圖片來源：永慶房產集團)

不怕成交破局 誠實告知漏水事實

房仲經紀人的工作項目之一－社區經營，目的除了開發物件，最重要的是要熟悉社區的狀況。呂有虔說：「我們作為買賣雙方的橋樑，物件的資訊除了透過賣方告知，也會從鄰居、大樓管委會、管理員等方面取得，才能夠了解得更全面。」

像是之前有賣方表示自己的房子沒有漏水情形，也在屋況說明書上勾選「房屋滲漏水瑕疵擔保6個月」，但呂有虔在進行現場詢問調查時觀察到，最容易漏水的浴室曾經進行整修，細心的他主動詢問管理員，才知道先前的修繕是因為有大面積漏水和壁癌，且該大樓內9成的住戶都曾有漏水歷史。他將調查情況一五一十告知買方，在雙方協調下，屋主願意延長一年漏水保固讓買方安心，最後順利完成交易。

呂有虔認為，善盡調查與誠實告知之責，除了能讓下一個承接者安心入住，另一方面也是在保護自己，「倘若產生了交易糾紛，房仲經紀人也應擔負部分責任，所以誠實揭露所有已知資訊，除了能夠保護客戶權益、降低糾紛風險，同時也保障了自己。」即使揭露了屋況瑕疵或凶宅等背景訊息，導致客戶因有所顧慮而破局，他也不為此氣餒，因為獲得客戶的信任後，未來一定還有服務的機會。

幫助客戶幸福成家，是呂有虔工作上最大的成就感。(圖片來源：永慶房產集團)

幫客戶成家的成就感 成為服務動力

原本所學是物理治療，但呂有虔個性外向、喜歡新鮮事物，他想在長照議題上整合資源，建立新商業模式，因此去唸了EMBA，畢業後加入公關公司工作。6年後兒子出生，經濟壓力變大，工時長、薪資有限的公關工作已經不符合未來人生的需求，因而轉戰房仲產業。

雖然進入房仲業才2年多，但他卻已經找到這份工作的價值！幫客戶成家的滿滿成就感，讓他時時充滿服務熱忱，且接觸到的客戶百工百業，開闊了他的視野，也能從客戶身上學習新知，是很難得的收穫。

「得失都在一念之間，只要站在利他角度，一定能走得更長遠。」是呂有虔的工作信念，除了拼事業，他也追求家庭、工作、生活上的平衡，平時除了空出時間陪伴家人，假日也會與自組的登山隊，透過爬山享受自然與生活。

永義房屋農十六大千加盟店│呂有虔

店家地址：高雄市鼓山區神農路163號

FB粉絲頁：https://www.facebook.com/Zhengyang1688