邱國正好神！才飆「讓軍官掉腦袋」 陸戰隊遺失T-91步槍槍機秒尋獲

國軍接連爆發掉槍、逃亡等重大事件，讓外界抨擊軍紀鬆散敗壞，國防部長邱國正昨(15日)在立院撂下狠話，表示會「辦很多人」，甚至下重話「掉腦袋更沒話說！」會一直往上追，專案報告還需約1至2周才會出爐。未料言猶在耳，海軍立刻就在營區內尋獲遺失的兩具T-91步槍槍機，海軍強調將會將遺失槍機移送司法併案偵辦。

海軍所屬龍泉新兵訓練中心本月8日傳出45手槍被掉包成模型槍事件，海軍教育訓練暨準則發展指揮部隨即回應成立專案小組調查，並全面實施械彈清點；不料，當天陸戰99旅又稱，發現短少T91步槍槍機兩件，一天連爆兩起軍紀事件，各界譁然。

昨經民進黨立委王定宇質詢，海軍參謀長吳立平才承認，陸戰99旅T91步槍槍機短少一事，去年6月清點時便已發現；45手槍被掉包一事則是去年年初時就發生、3月被發現。

邱國正昨面對海軍一再爆出掉槍案件，甚至有隱匿情事，在立院大動肝火，他說，這遺憾又令人心痛，尤其涉及幹部位階還不低，他在專案處理後「會辦很多人」，掉腦袋更是沒話說。

據了解，海軍連日動員在陸戰99旅砲兵營營區內尋找，昨日終於在蚵仔寮營區的庫房內尋獲遺失的2具槍機，經檢驗後確認為遺失物，目前已送交憲兵隊及地檢署併案偵辦。

海軍司令部強調，陸戰99旅遺失之2件槍機，在單位鍥而不捨查察下，已於營內尋獲，並主動將證物移送司法併案查辦；海軍司令部表示，會全力配合司法調查並虛心檢討，持續嚴整械彈管理紀律，杜絕類情再生。