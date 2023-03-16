一名男網友和女友同居後發現，對方常常一雙襪子穿一周才會換，本以為是女友衛生習慣和自己認知有差異，事後得知女友竟然在網路賣「原味襪子」，且一雙賣1000元，令他震驚不已直呼，「真的是快顛覆我的三觀了，這世界到底怎麼了？」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，和女友同居一個月，發現對方習慣一雙襪子穿一周才換，他質疑「襪子比起衣服不是更應該每天洗嗎？」加上女友的襪子是白色的，常常穿到第二天襪底就已經變黑。

原PO提醒女友要換襪子，卻被對方批評「有強迫症」，他開始懷疑自己的認知，「真的是我太怪嗎？雖然她穿一周才換，也沒有任何味道，但這樣不知是好還是不好？大家襪子都穿幾天？」

貼文曝光，意外釣出一票女網友留言，「我都穿5天洗一次欸」、「其實我也穿差不多3次，腳不臭！憑感覺拿去洗」、「我不會流腳汗，腳也沒味道，頂多就是鞋子本身的味道，如果不會碰到外面，我就是一個禮拜換一次，好啦我就噁」、「我男友的前女友都穿一個月才洗，而且還是超漂亮的女生」、「我女朋友都一個月才洗一次，朋友來家裡都以為我在醃鹹菜」、「我也連續穿5天，要不是六日不用上班我也會一雙穿一周，但我現在也身體健康活得好好的」。但也有人質疑原PO女友不換洗，其實是在網路賣原味襪子。

原PO後來也再次在論壇《Dcard》更新後續說，女友跟他坦承在賣「原味襪子」，推特的貼文全都是腳穿襪子的照片，穿過的襪子一雙賣1000元，且還有不少人搶著要買，他問女友是不是缺錢，豈料對方竟說是興趣，他崩潰直呼「真的是快顛覆我的三觀了，這世界到底怎麼了？」