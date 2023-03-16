雲林高鐵樹木銀行的新成員，從高鐵站旁周邊的虎興南路拓寬工程移來，共21棵。（周麗蘭攝）

去年植樹節雲林縣府在高鐵特定區開闢一處樹木銀行，1年來已有1000棵樹移入，尚無移出。工務處長汪令堯表示，自從有樹木銀行之後，道路拓寬工程不再煩惱路樹無處去，未來也可美化成樹木公園，目前只用到五分之一土地，空間還很大，。

雲縣府辦理各項公共工程常苦於找不到移植樹木地點，為了保護珍貴老樹及特殊、稀有、具有保存意義之樹木，去年3月間在高鐵特定區的閒置土地開闢樹木銀行。

工務處長汪令堯指出，樹木銀行除安置無處去的路樹外，亦接受私人捐贈珍貴老樹，一年來已移入1000多棵樹，包括火焰木、落羽松、茄冬等，尚無移出者。

他表示，所有進到樹木銀行的樹，都以移樹標準程序先斷根來做，育成率很高，目前定時派人除草，等種到一定規模、樹林變漂亮再種花美化，成為樹木銀行兼公園。

他說，汪令堯表示，樹木銀行成立以來，道路拓寬工程省去為樹木找家的煩惱，以前要送給社區、學校還不一定送得出去，珍貴樹種受歡迎，普通樹種乏人問津。

樹木銀行廣達4.5公頃，地目是文教用地，汪令堯說，未來若需建校還是可以移植，在少子化趨勢下，距離必須整地設校應該還有段時間。

汪令堯表示，近期164線第二期拓寬工程將動工，沿途很多火焰木，公路總局也會有一些樹木需要移植，利用率很高。