于浩威和李曼現場演唱。（SML樂劇創製提供）

楊烈首次加入《熱帶天使》陣容。（SML樂劇創製提供）

楊烈、于浩威、李曼今出席音樂劇《熱帶天使》記者會，該劇改編文學作品講述日治時期，男主角到南洋參加二次世界大戰，認識當地慰安婦，談起沒有明天的烽火愛情。楊烈在劇中飾演老作家，娓娓道出二戰時期的殘酷虐戀，對於劇中到異地生存，他特別有感，回憶當年奪下金鐘最佳男歌星演員獎卻得了「金鐘魔咒」頓時茫然，「得獎之後去了日本，因為不知道下一步怎麼安排，可說是逃避，也可以說是找新的路，那時心裡其實很徬徨，沒有目標，但去到那邊不管是生活、精神或工作，都找不到自己的著力點，很壓抑又必須往前走。」

楊烈到日本排解低潮的方式，就是每天下班後到各大表演場合看世界各地的歌手演唱，想唱歌的慾望再度被喚起，「他們嘶吼到燒聲，因為這個原動力讓我回來繼續唱歌！」因此決定回台重返歌壇。而他與日籍太太雖不是烽火之戀，但楊烈認為當初和太太談戀愛有很多限制、彷彿沒有明天，也與劇情相似。

楊烈的太太當時來台經商，偶然機會聽他演唱，對彼此有了印象，而後開始約會，但楊烈只會4、5句日文，溝通條件有限，加上太太台日往返，來台次數有限，相處時間很少，楊烈也因工作無法飛去日本，打趣說後來都是太太飛來台灣找他，「我很感動才娶了她。」

于浩威第3次演出男主角，這回和楊烈演同一個角色他非但不緊張，還會觀察前輩的表演找出相同之處，他透露楊烈第一次到劇場排練就給他一個擁抱，讓他很感動。楊烈說：「我會給浩威第一個擁抱，因為那是我的開始，參加這個音樂劇我想做你們的朋友，也請你們讓我融入。」

李曼也首次和前輩一起合作，佩服楊烈念台詞的「氣口」、情感，「烈哥第一次讀劇開口說台詞，感覺他說的不是劇本上的文字，好像他經歷過那些歲月，是從他身上幻化出來的言語，光從聲音跟態度就完整營造出時代氛圍。」楊烈坦言自己做了非常多功課，因為很難得有講述戰爭下的烽火故事，非常珍貴，也大讚2位男女主角：「年輕人有那麼優秀的表現我很驚訝，他們表現的生命感會鑽進心裡，彩排時眼淚就快掉下來，表現100分。」