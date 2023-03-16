新北市都市更新推動人員於北市召開都更說明會，北市府已告誡其不可散播不實謠言。（台北市議員耿葳提供／劉彥宜台北傳真）

台北市逾30年以上老舊建物有64萬戶，台北市政府日前公告實施「公辦都更7599專案計畫」，欲加速都更速度。然國民黨台北市議員耿葳發現，竟有不明人士出示「都市更新推動人員」的證件並召開都更說明會，誘導居民簽下都更同意書。都更處回應，其為新北市都市更新推動人員，並已告戒該名人士，同時已聯繫新北市。

耿葳指出，北市超過30年以上老舊建物有64萬戶，占所有戶數72％，為平均屋齡最高的直轄市。蔣萬安上任後提出「都更5箭」新政策，其中已公告實施「公辦都更7599專案計畫」，降低申請門檻，欲提高都更速度。

耿葳說明，然近日已接到3件民眾陳情，有不明人士出示「都市更新推動人員」的證件並召開都更說明會，簡報裡將都更處列名，並以話術誘導居民簽下都更同意書，對於有疑慮而未簽下同意書的民眾，則挨家挨戶遊說、拜訪，造成居民困擾。

耿葳解釋，更新處並無委託任何單位或建商自行辦理說明會，北市所有都更說明會都要向更新處申請。而新北市也在推動危老都更，允許民間單位自行核發的都更推動師、都更推動員等證照，但水準和職業道德參差不齊，又撈過界到台北市。

都更處回覆，經查該名人士屬新北市都市更新推動人員，已明確告知該名人士不可散播不實訊息，讓民眾在尚未瞭解權益的情況下，參與或同意任何更新計畫，並同時與新北市橫向聯繫。

都更處強調，北市舉辦的法令說明會須由社區聯署15人以上，向都更處申請後，將派專業人士至地方說明都更法令、流程及自組更新會等疑義。在簽訂都更合建契約書及同意書等之前，民眾務必瞭解自身權益並審慎衡酌。