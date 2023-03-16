華紙2022年第四季合併營收57.39億元，季減6.88％、年增1.82％，毛利率9.44％、營益率1.71％，遜於第三季11.91％、1.81％，但較前年同期轉盈。歸屬母公司稅後淨利0.55億元，季減達80.72％、但較前年同期虧損1.67億元顯著轉盈，每股盈餘0.05元。

累計華紙2022年合併營收236.51億元，年增7.35％、創歷史次高，但毛利率10.79％、營益率1.02％，略遜於前年10.9％、1.24％。歸屬母公司稅後淨利4.45億元、年減8.66％，每股盈餘0.41元。董事會決議擬配息0.3元，盈餘配發率約73.17％。

華紙表示，國際漿價自去年第二季起走揚，全年平均800美元、年增170美元，配合新台幣匯率貶值10％、產品價格調漲，帶動營收回升。不過，木片、運費及能源成本漲勢明顯，且全球景氣自上季趨緩向下，衝擊後端供需，影響華紙全年獲利表現。

華紙2023年前2月自結合併營收33.35億元、年增0.72％。展望首季，因假期多、部分設備例行歲修，以及全球經濟情況尚待觀察，原物料、能源等成本仍居高不下，對整體供需情況不確定性增加，華紙對此將機動調整產品結構、審慎管控原物料庫存因應。

華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，短纖漿價及木片價格今年以來逐月緩跌，但後者3月已見支撐。受庫存調整影響，特殊紙上半年成長幅度不若往年，但也未見大幅衰退，若下半年景氣復甦，需求狀況可望較樂觀看待。

同時，華紙仍積極研發新品、拓展市場，轉型為全回收循環材料供應商，跟隨減碳、減塑與減廢趨勢，以循環經濟為核心帶來成長動能。其中，以回收纖維製成的「牛皮紙膠帶」已在觀音廠投產，將以新環保包材之姿進軍包裝應用領域，拓展國際市場商機。

陳瑞和表示，華紙非塑產品目前月產能約2千多噸，久堂廠今年會進行較大規模的設備投資升級，提升生產品質並強化節能，產能估增1～2成，效益將在明年顯現。而公司自產電比率逐年增加，若未來電價調漲雖有影響、但程度不大，不會影響到產品價格。