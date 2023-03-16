選策會成員惹議！侯友宜罕見發文表不滿 朱立倫曝「通話內容」

國民黨選策會成員列入立委傅崐萁、前台南市議長李全教引發爭議，被視為國民黨參選2024有力人選的新北市長侯友宜今天難得在臉書發文強調政黨不能因黑金影響國家利益，本質不能清明就會被人民唾棄。國民黨主席朱立倫今受訪時表示，已與侯通過電話，與侯立場一致，就是反對所有黑金。

朱立倫強調，國民黨絕對堅定反黑金立場，2024每位提名出來的候選人，都一定會清清白白、實實在在；這次選策會跟要初選的選區都沒有關係，主要任務是針對中南部艱困選區，要幫國民黨找尋人材，選策會是要幫忙解決問題，而不是製造問題，各界意見他都虛心接受。

朱立倫也說，才剛跟侯友宜通過電話，兩人共同立場都一樣，就是堅持堅定反對所有黑金，選策會主要是因為中南部需要人幫忙，聽取各界意見，幫忙縣市長推薦人選，去協調艱困選區，但中北部國民黨比較優勢選區，都還是持續進行初選，由地方黨部負責。

至於台灣民意基金會今發布最新民調顯示5成4民眾認為侯友宜不該選完新北市長馬上又投入總統選舉。對此，朱立倫反問媒體，「有這樣的民意調查？這好像預設立場吧？」國民黨優秀戰將們，只要能對台灣好對中華民國好，就全力以赴，目前就是一步一腳印，他還在持續拜會黨內前輩，希望匯集共識，減少爭議，團結一切可團結力量，推出最強最好候選人。