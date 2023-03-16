雲林縣議會議長沈宗隆涉達德集團綠能行賄案，原本法院裁定200萬元交保，經檢方抗告法院更裁收押禁見，面對案情大逆轉，沈妻李安倩被問及後續如何處理，顯得難過落寞，不發一語驅車離去，在法院外等候的沈親友則說會與律師商議後，再決定是否提出抗告，希望還議長1個清白。

沈宗隆涉收賄案，9日雲林地檢署向雲林地方法院聲押，從晚間7點30分準備開庭到10日凌晨3點法官裁定200萬元交保，過程長達7個多小時，當時李安倩與10餘名親友都在庭外等候，得知交保李非常高興，一見到沈走出法庭門口，笑容滿面趨前挽著沈的手臂，顯見伉儷情深。

雲林地檢署13日提出抗告，雲林地方法院15日晚間9點30分重開羈押庭，李安倩守在庭外，有時坐在停在庭外門口的車子內，有時走到門口關注情況，開庭中途休息時間，沈宗隆走出庭外，李隔著鐵門大喊「老公」，但沈礙於情況並未回應，李則露出焦急關切神情，對著親友說「律師呢？找律師問一下情況」。

16日凌晨約4點許，突傳出沈500萬元交保消息，李與親友精神一振，四處求證消息來源，可惜最後確定是誤傳，清晨5點30分法院裁定沈收押禁見，沈等待8小時後聽到這個壞消息，坐在車子內不發一語，被問及如何處理後續，李默默關上車窗驅車離去。

李安倩離去後，沈部分親友仍在現場討論案情，親友表示檢察官提抗告，依法他們也可提抗告，將與律師商量後再作決定，議長身體情況不佳，須每天服藥，一定要想辦法讓議長交保，還他人身自由與清白。

雲林地方法院庭長王子榮說，沈得知裁定結果，看起來是蠻平靜的。日前是檢察官抗告，不知沈這邊的訴訟策略是如何，抗告本來就是當事人雙方的權力，沈也可提出抗告。