俄羅斯入侵烏克蘭已經超過1年，在俄羅斯對歐洲供應的天然氣急劇減少情況下，全球能源領域已掀起巨變，根據調查公司Rystad Energy預測，2030年美國的液化天然氣（LNG）全球市占將達到3成，相較目前的2成市占進一步擴大。

根據日經中文網報導，2022年美國、卡達、澳大利亞的液化天然氣產量，大都保持在7000萬噸以上，處於三雄鼎立的局面，預計到2030年，美國的產量將增加到約2億噸，規模達到位居第2名卡達的約1.7倍。

報導提到，雖然卡達也在進行增產投資液化天然氣，但美國經過頁岩氣革命之後，已成為天然氣生產大國，使增產速度更快。日經記者走訪位於美國南部路易斯安那州的液化天然氣工廠，液化設備正在持續滿負荷運轉，而且周圍聚集著多個已經開工或正在建設的工廠。

歐洲大型石油貿易商貢沃爾集團（Gunvor Group）執行長托恩奎斯特（Torbjorn Tornqvist）說：「世界已經離不開美國的LNG」。直指LNG生產的主角正由過去的卡達轉變成美國。

報導提到，中國LNG需求預計到2030年逾1.4億噸，需求將超越歐洲，而美國將滿足上述LNG成長需求，往後兩國交易很可能會增加。