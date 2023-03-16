位於台北大稻埕的太平町，也是現今延平北路一至三段，除有全台最豪華的「第一劇院」，文化沙龍代表「山水亭」也坐落於此，蔣渭水文化基金會推出「太平町漫遊趣」，3月起至7月規畫12場走讀活動，蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根表示，1.3公里的路程，匯聚近40個景點，屋屋都有精采故事。

當年增全齒科前迎城隍盛況。（蔣渭水文化基金會提供／張芷瑜台北傳真）

位於台北大稻埕的太平町因有太平街而得名，日治時期俗稱「太平町通」，蔣朝根指出，首次籌畫「古街町巡禮」系列導覽活動，以街町特色來導覽，並由「太平町漫遊趣」打頭陣，太平町屋屋有故事，1.3公里的路程就有近40個景點，除了是早期社運聚集地，還有許多台灣第一也在此誕生。

蔣朝根分享，太平町內有台灣人第一家咖啡廳「維特」、全台最豪華的「第一劇院」、北市最大茶行「錦茂茶行」等，也是台灣最大的菊元百貨創始人重田榮治的發跡地「菊元榮商」所在處，文化及商業活動都非常興盛。

除了有許多台灣第一，蔣朝根也說，太平町曾是台灣人的書街，與日本人的書街本町抗衡，本町為現在的重慶南路一帶，大稻埕賣台菜的「山水亭」在1922年也被稱為台灣的文化沙龍，並與西餐廳「波麗露」併稱為戲劇、美術推手，可說是文青集散地。

老牌食品義美起家店是蔣渭水懸壺濟世的大安醫院，義美右側的歷史建築是蔣渭水故事館「渭水驛站」。（蔣渭水文化基金會提供／張芷瑜台北傳真）

太平町的酥糕、香餅也是口碑載道，因為與永樂町相鄰，農產品批發商聚集，原料能就近取得，1864年開設的全台最知名糕餅店寶香齋，支店就位在太平町三丁目角，老字號的糕餅店義美、龍月堂也都師承寶香齋。

蔣朝根表示，這次「古街町巡禮」從太平町出發，若反應不錯也會接續推出永樂町、日新町等地的走讀，預計一年推出2條走讀路線，除了導覽古街町，未來也想規畫主題導覽，比如茶行、洋行、領事館之旅，讓大家更全面了解大稻埕的文化故事。

蔣渭水文化基金會表示，「太平町漫遊趣」從3月19日起至7月2日，規畫12場走讀活動，路線包括菊元榮商店、黑美人（寶香齋支店、維特咖啡店）、亞細亞大旅社、波麗露、大稻埕公學校、山水亭、增全齒科等，可上臉書粉專填表報名，每梯次開放25人，報名費為250元，邀大家一探繁華榮景的那些年。