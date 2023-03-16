再過四天，3月20日輕症免隔離政策就要上路，台灣感染症醫學會今天公布一項調查發現，國內高達6成高風險族群確診後，沒有就醫領用抗病毒藥物治療，顯示防範新冠重症仍有努力空間。對此，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，隨視訊診療去任務化，可以降低民眾就醫門檻外，也會簡化醫療端開立藥物繁瑣的行政作業。

台灣感染症醫學會於2月20日至3月1日針對全台18歲以上1168位確診民眾進行「新冠肺炎對生活影響調查」問卷調查，結果顯示，有6成民眾表示確診後日常生活產生變化，包含睡眠、情緒、記憶力、專注度和體力都受到影響；有4成民眾自認有長新冠症狀，其中7成表示長新冠症狀已影響日常生活。

另外，調查更發現，僅4成高風險族群確診後，有就醫接受口服抗病毒藥物治療，也就是說高達6成高風險族群未服用藥物。台灣感染症醫學會理事長王復德表示，採用口服抗病毒藥物，不僅能預防重症和死亡風險外，也能降低近三成長新冠的風險，比率低，顯見國內重症還可以再改善。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，台灣抗病毒藥物投藥率在世界上看起來高，根據其他國家使用經驗發現，藥物的可近性很重要，是否能就近在醫療院所，也就是要讓民眾可以容易取得，目前目前全國約有2700餘家口服抗病毒藥物合約機構領用藥物治療，高風險確診民眾可由診療醫師開立COVID-19口服抗病毒藥物處方。

羅一鈞表示，目前隨著3月20日輕症免隔離新制上路，加上視訊診療也會跟著去任務化，確診民眾可以出來就醫，解除視訊門檻後，對於開藥可能會有幫幫助。

另外，針對醫療院所端，羅一鈞也指出，醫療院所開立抗病毒藥物的行政作業，以前需要經過很多繁複的上傳作業，也將會簡化，讓醫師端可以解除行政壓力，讓更多病人來使用藥物。