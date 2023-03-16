港星方力申女友葉萱（韓文名鄭秀晶）在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中親自揭露韓國攝理教主鄭明析的種種惡行，令許多人看了相當心疼她，據悉，長相甜美的葉萱過去參與多部廣告拍攝，更曾在韓國韓服選美比賽中獲獎。

然而，近期有網友從葉萱的社群平台中發現，她在2019年曾與男星鄧梓峰一同拍攝保險廣告，而當時已在韓國念了一年書的她，似乎有意踏入香港演藝圈，但隔年她卻因一場車禍受傷休養一段時間，並在此期間內與朋友開設YouTube頻道當起網紅。

沒多久後葉萱便回到韓國，接著在2022年參加韓國韓服選美比賽，獲得「最優秀賞」，當中可見葉萱穿著紅色韓服，將頭髮梳起，看起來十分美艷動人，除此之外官網上也可見她將放下一頭烏黑的長髮，身上僅穿簡單的白色素T，模樣相當清純。

葉萱2022年曾參加韓服選美比賽。(圖/翻攝自韓國韓服選美官網)

葉萱（左一）韓服選美比賽影片被翻出。(圖/翻攝自韓國韓服選美YouTube)

事實上，葉萱先前曾在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中，聲淚俱下控訴2018年至2021年之間被鄭明析性侵多達17次，更曝光34秒內容不堪入目的錄音檔，對此，身為男友的港星方力申不但大方認愛葉萱，更稱讚她勇敢，同時也叫女友不要看網路評論，只要看新聞報導他說的話就夠了。

2022韓服選美頒獎片段。（影片嵌入自대한민국 한복모델 선발대회YouTube頻道，若遭移除請見諒）

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