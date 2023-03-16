根據期權分析公司Trade Alert的數據，瑞信的期權合約量躍升至59.7萬份，為日均合約量的27倍，到周三交易結束之時，此一數字更達到創紀錄的79.2萬份。這讓瑞信成為周三美國期權市場上交易量第四大的公司。

周三稍早，瑞信的最大股東、沙烏地阿拉伯國有的國家商業銀行(SNB)宣布不再對瑞信注資，讓瑞信在美國上市的股價暴跌31%。

瑞信看跌的期權交易比看漲的多出1.7倍。賣出期權(Puts)傳達了在未來以一固定價格賣出股票的權利，通常被視為是看跌的情緒。而買進期權(Calls)則提供了在未來以一組價格買進的權利，通常表達了看漲趨勢。

佛羅里達州的Destin獨立期權交易員Steven Place表示：「瑞士信貸的交易中，目前存在許多變動因素，包括涉及重大的信貸案、歐洲銀行業的危機蔓延，以及歐洲央行的干預可能性」。

交易預警的資料也顯示，其它的歐洲銀行，包括德意志銀行、瑞銀集團(UBS)，它們在美國上市的期權數量也大幅增加，其中大部分屬於防禦性的賣出期權。

瑞信的危機也重新點燃了市場對美國銀行股的擔憂；此前矽谷銀行和Signature銀行倒閉，銀行類股承壓。