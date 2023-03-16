政大傳播學院教授郭力昕等人發起「反戰聲明」，卻被民進黨立委趙天麟等人批評為投降派。郭力昕今天下午接受本報採訪時表示，他們將在下周一召開記者會，對外詳細說明為何會提出反戰聲明，在這之前，不會對外有任何回應。

郭力昕下午接到本報記者電話時表示不知道趙天麟批評他們的內容，但當記者讀趙天麟的話給他聽時，他聽沒幾句就打斷說，目前正在趕一個審查計畫，至少還要花2小時，請記者不用再念下去。他表示，他們會在下周一針對「反戰聲明」召開記者會說明緣由，在這之前，不會對外有任何回應。

郭力昕、政大傳播學院教授馮建三、陽明交大教授傅大為及中研院歐美所研究員盧倩儀等4人組成「2023台灣反戰聲明工作小組」，他們將於近日發表反戰聲明，主張和平、反軍火、重氣候、要自主。

反戰聲明的內容指出，近日從美國華府到歐洲各大城市，反戰示威遊行綿延不絕，他們不僅全力聲援這些反戰訴求，也提出四點呼籲，包括一、烏克蘭和平：要停戰談判不要衝突升溫；二、停止美國軍事主義與經濟制裁；三、國家預算用在民生社會與氣候減緩而非投入戰爭軍武；四、不要美中戰爭，台灣要自主並與大國維持友好等距關係。

關於第四點，反戰聲明中表示，美中雙方必須以和平手段解決彼此所有歧見，台灣這塊美麗土地不出借作為戰場使用。他們不歡迎那些必須犧牲台灣安全、將台灣推向戰爭邊緣的高階官員來訪，也不支持明顯會被解讀為挑釁行為的軍事合作。

反戰聲明中表示，台灣應以有智慧的策略與手腕維護台海兩岸的安全，而非成為美國霸權的小弟或跟班、或反之成為「中國戰狼」抗衡關係的一環。他們譴責任何刻意挑釁引發衝突的行為，相信停止挑釁所能帶來的和平效益遠遠大過軍事、駐軍，或武力威脅、發動戰爭。