行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲認為，2028前國際貨幣系統會有4大現象，主要國家如G7相當比例交易使用CBDC、DCEP(央行主權貨幣)、單一貨幣主宰國際儲備貨幣時代不再、雙元或多元貨幣體系來臨，其中人民幣角色不可忽視，美國將捍衛美元現有的優勢和特權。

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲（圖／吳靜君攝）

陳冲表示，2023年初，國際貨幣基金(IMF)報告指出，國際貨幣體系有裂解之虞，而數位主權貨幣將加速此過程，末日博士魯比尼在金融時報投書，不僅認同CBDC的趨勢，且率直點名單一貨幣將被Bipolar currency regime(雙元貨幣體系)取代，雙元即為美元及人民幣，坐實去年白宮針對數位資產兩度發布行政命令的顧慮。

今年8月，金磚五國預定在南非開會，將驗收去年宣示要組建「一籃子貨幣」BRICS＋的可行性，屆時不論具體結果如何，挾全球數位主權貨幣領先進度的RMB，必有舉足輕重的角色。