新竹縣下屆立委選舉，藍營立委傳想直接徵召，被縣黨部直接「打槍」;民進黨新竹縣黨部稱「若沒人選」縣議員何健樺和蔡蕥鍹「願受徵召」，但2人表態沒有參選意願，藍綠呈現兩樣情。

新竹縣2席立委都是國民黨籍，1選區林為洲可能面對前立委徐欣瑩的挑戰，但目前徐還未有任何動作，2選區有前縣議員杜文中擺明要和林思銘一較高下。

地方傳立委林思銘的支持者，希望國民黨直接徵召林競選連任，理由是杜文中連縣議員都沒選上，如何選立委？

同時，有人向國民黨組發會和縣長楊文科表達，希望縣黨部主委陳見賢出面勸退杜文中，避免初選破壞黨內團結。

「提名還是要公平公開透明！」陳見賢說，如果杜文中因縣議員敗選，就不能參加立委黨內初選的理由成立，是否同理可證，林為洲選竹北市長落選，就可直接徵召徐欣瑩？並笑說「組發會直接徵召就好！」

陳見賢指黨中央已公布立委選舉提名作業要點，縣黨部預計3月底到4月初公告，讓有參選意願的黨員同志登記，依規定辦理初選。

民進黨新竹縣黨部日前與議會黨團召開聯席會議，討論下屆立委人選問題，稱何建樺、蔡蕥鍹雖無主動參選意願，都表示「若沒人選，願意接受徵召！」讓外界感訊息怪怪的。

「我完全沒有參選意願！」何建樺說，新竹縣是民進黨艱困選區，會中提議下屆立委選舉和他黨合作，對此他並不認同，他強調「人選若比我強，我就支持！」

何建樺說，立委是全代會14人小組提名，地方沒權決定，他也不相信新竹縣找不到立委人選，他說完後就先離開，不知為何會變成他願意接受徵召。

蔡蕥鍹說，聯席會議討論立委人選， 她堅持立委人選以民進黨籍優先，若曾攻擊賴清德副總統的人不適合參選。

蔡蕥鍹指立委選舉務必全力輔選總統，若總統大選尚未開打，就炮口對內攻擊黨內未來的總統候選人，「這樣可以帶領民進黨在艱困選區勝選？」會議後願接受徵召的新聞一出，讓她馬上變成箭靶，她並無奈說「我沒有要參選立委！」

新竹縣立委陳見賢