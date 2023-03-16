清明掃墓為國人之重要民俗活動，恰逢連假大家都希望能出游祭祖，淡水、三芝地區墓園大都分佈於北新路沿線山區，附近道路狹窄且替代道路匱乏，為避免塞車導致交通大打結，淡水警分局將於清明節掃墓例假日及前後連續假日期間，視北新路道路交通流量實施疏導，並提供相關管制措施以方便民衆出行。

根據淡水警分局預測，18、19、25、26日及4月1、2、3、4、5(清明節)日的掃墓人潮將達高峰，再加上3月底天元宮吉野櫻綻放的賞櫻人潮，車流量驟增，恐將導致交通壅塞，因此淡水警分局針對上述日期，按照北新路道路交通流量，施彈性分流疏導。

圖為掃墓車輛疏運圖。(黃敬文翻攝)

具體措施包括，「一、視北新路車流量狀況，適時啟動管制掃墓車輛禁止由淡金、北新路口進入北新路，並設車輛分流改道指示牌面由奎柔山路(北8線)、大湖路(北7線)分流上山，而當地居民憑證明文件不予管制」、「二、北海福座墓園區停車場滿載時，於入口處管制掃墓車輛進入，請遵從執勤及現場工作人員引導自北新、大湖路口右轉至大湖路單側沿線臨時停車，並由園區內派遣接駁公車沿路接送。」。

另外為紓解北新路(市道101線)下山壅塞，淡水警分局呼籲掃墓民眾多加運用替代道路，如淡水區奎柔山路(北8線)、三芝區大湖路(北7線)、及行走北3線(往台北市方向)分散車流；如若北新路下山車流量大，一律在淡金、北新路口右轉淡金路(管制直行與左轉)，往台北市方向車輛請行駛至淡金路、新市一路口再行迴轉，以避免北新路車流回堵，發生交通壅塞的狀況。

淡水警方也提醒，民眾可多利用各墓園區接駁專車及大眾公共運輸系統前往，出發前先行洽詢各墓園區相關動線，如自行駕車請配合員警及交管人員指揮，希望能有效改善交通壅塞情形。