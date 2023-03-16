韓國金融官員16日指出，正積極考慮在今年增加抗景氣循環資本緩衝（Countercyclical Capital Buffer)，同時，也會建立一套依照壓力測試的結果，然後要銀行另外增加資本的系統

韓國政府表示，因為當地利率與匯率雙雙大升，不確定性也跟著成長。同時，家庭借款逾放數量也正在增加。韓國的抗景氣循環資本緩衝是在2016年推行的，目前設定值為0%。

通常來說，當世道好的時候，銀行放款會增加，信用就會不斷膨脹，景氣就會顯得過熱。若此時，政府若希望銀行減少放款，就會要求金融業者提列更多資本。相反地，景氣不好時，政府就會鬆綁對資金較嚴厲要求。

由於近期韓企增加派發股息有成長的趨勢，資本適足率相對就會顯得比較不足，故未來適足率不夠的情況可能會常見到。不過，這項要求銀行增加資本的政策，應會在今年上半年制定完成，下半年預定就開始實施。

彭博社指出，近來全球金融市場震盪，引發市場格外擔憂銀行資本適足率的問題。就像是瑞士信貸的股票與債券暴跌，再加上美國區域性銀行發生的倒閉潮，就是幾個活生生的例子。