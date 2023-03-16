正基2022年全年合併營收為35.06億元，因占公司營收比重較高的消費性電子產業客戶處於庫存調整期，使得下半年營運表現較上半年來的疲弱，然隨著利基型非消費性電子產業客戶比重逐步拉升，在產品應用別客戶結構的優化下，挹注全年營業利益5.04億元，稅後歸屬於母公司淨利為4.97億元，稅後每股盈餘7.77元，年增率分別達1%、22%、15%，營收、獲利皆寫歷年新高。

正基2022年自有品牌「AMPAK」AIoT無線網通模組產品的應用別，消費性及非消費性電子產業客戶營收比重分別達80%、20%，其中，受惠於利基型包括工業電腦、醫療、工控等利基型客戶的業績比重更自2021年的17%增加至20%。

展望2023年，正基累計1至2月合併營收為2.7億元，目前消費性電子產業整體上、下游供應鏈皆仍呈庫存調整去化的情形，是公司單月營收成長趨緩的主要原因，然在非消費性電子業務方面，公司仍積極擴大利基型無線通訊模組應用市場，除了車用電子、醫療、工控等業務保持穩健的出貨態勢外，近期也延伸接單觸角至智能醫療及電動車相關應用產品等多樣領域，助力旗下「AMPAK」AIoT無線網通模組產品良好業務接單條件。

另外，正基董事會也通過2022年配發每股股利6.5元，包含現金股利6.5元，配發率達84％。