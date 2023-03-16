國民黨15日成立「中央選戰策略會報」，黨主席朱立倫指派秘書長黃健庭任召集人，成員包含立委傅崐萁、台南市前議長李全教等。前台北市議員羅智強表示，推薦3名國民黨英雄柯志恩、謝龍介和蘇清泉加入，擴大成員公信力，而國民黨六都市長也可考慮加入，為國民黨提名盡一份心力。

選策會成員包含傅崐萁、李全教等人，許多黨內人士都對此表達意見，包含新北市長侯友宜喊出，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現！」台北市議員徐巧芯也說，看到名單瑟瑟發抖。台北市議員鍾沛君則辭去文傳會副主委，以行動表示不滿。

羅智強指出，各方對於選策會有許多意見，侯友宜也表達關切，相信黨主席朱立倫一定會慎重思考侯友宜的意見。但其實此事不難解決，選策會被質疑的就是成員的公信力，因此應該擴大選策會的參與，讓更多有社會公信力，也得到國民黨支持者信任的英雄們，加入選策會。

羅智強也說，鄭重向朱立倫推薦3名國民黨英雄，包含國民黨智庫執行長柯志恩、前台南市議員謝龍介和國民黨政策會副執行長蘇清泉。他們正派、清廉且敢言，2022九合一大選分別在台南、高雄及屏東打下亮麗的成績，為國民黨立下大功，加入選策會對朱立倫、國民黨，必然是一大加分。

羅智強建議，國民黨六都市長包括侯友宜、盧秀燕、蔣萬安和張善政，也不妨承擔更多的責任，考慮加入選策會，或推薦有社會公信力的人士，代表他們加入選策會，一起為國民黨的提名盡一份心力，爭議自然能夠平息。

羅智強提及，相信朱立倫會認真的將侯友宜和大家的疑慮放在心上，大家還是要多幫忙朱立倫，提名本就不是一件容易的事情，除給期許之外，不妨多提一些建設性的建議，讓國民黨變得更好。