崑鼎累計1-2月合併營收12.04億元，年成長12.75％。

崑鼎再生能源業務，至今已開發太陽光電約154MW，其中，已併聯約102MW，而正持續興建中的約52MW。

至於回收再利用領域，屬高科技廠廢異丙醇回收，新增收受料源，約佔進廠量2成，產能利用率已滿。

回收再利用領域的水處理業務，崑鼎指出，新北林口、屏東農科園區兩座水資場已營運工作。另外，新北鶯歌、三峽、金山等12座礫間營運工作中。

崑鼎指出，未來集團內尚有中壢地區污水下水道系統建設及桃園北區水資源回收中心等陸續完工後加入污水淨化領域。

今年將持續爭取循環經濟業務量能，崑鼎指出，將依循政府政策發展方向，穩健擴大太陽光電業務。除此之外，也與技術商洽談台灣高科技廠商廢棄物循環再利用合作，爭取回收再利用業務機會。

水處理市場商機大，崑鼎表示，政府及高科技業者已計畫新建再生水處理廠，約50萬噸CMD、以及政府推動新建海水淡化，約85萬噸CMD，公司將偕同中鼎集團爭取興建及操作維護工作。

崑鼎去年營收、獲利都創新高，EPS14.91元，今年擬配發現金股息13.58元。