日本男星木村拓哉和工藤靜香結婚23年，育有2名漂亮女兒，長女木村心美（Cocomi）昨（15日）公開畢業照，透露3年就完成大學學業，引起熱議。

木村心美15日在IG上傳參加畢業典禮的照片，透露已從私立桐朋學園大學（とうほうがくえんだいがく）音樂系畢業，只見她身穿燙得筆挺的西裝，黑髮直又長，氣質滿分，貼身西裝褲讓她修長美腿全現形，此外，她還一手捧著畢業證書，一手抱著紫色花束，表示花束是從高一開始就很照顧她的6年好友送的，木村心美露出燦爛的笑容，難掩內心的喜悅，並在文末附了一顆愛心的符號。

晚間，木村心美在IG限時動態開放網友問答，有網友好奇詢問：「大學不是要讀4年才能畢業嗎？」木村心美親切地解釋：「我修的是college diploma course（大學文憑課程），最快3年就能畢業，抱歉我沒有說明清楚。」另名網友稱讚她穿西裝超好看，但好奇為何不是穿袴（hakama）？木村心美說自己沒有袴，非常感謝對方的誇獎。

工藤靜香睽違24年，去年底登上NHK紅白歌合戰歌唱大賽，特別邀請木村心美到場演奏長笛，母女倆同框表演，不僅畫面唯美，也見證木村心美超強的實力，成為佳談。