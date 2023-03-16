洪孟楷強調，個資外洩致使詐騙集團掌握太多的個人資料，當詐騙集團突破民眾的第一層心防時，民眾就會信以為真。（李奇叡攝）

我國2300多萬筆戶籍個資，去年被放在網路論壇兜售。國民黨立院黨團今召開記者會，痛斥民進黨現在束手無策，只會互踢皮球，更因此進一步助長詐騙，呼籲監察院應該要立案調查。

國民黨團書記長謝衣鳯在記者會上表示，國民黨團去年12月7日曾舉行記者會，揭露在「breach forums」論壇上，遭網友OKE公開販售中華民國2300萬人個資，當時，內政部對外宣稱這些個資並非是戶役政資料。結果後續遭到揭露，除個人資訊外，還包括配偶、親屬的身分證字號及戶籍地址全都露，且經向立院朝野黨團黨鞭查證個資是否為真，包括國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團三長，多人證實遭販售的個資均為真。

謝衣鳯說，資安即國安，為什麼內政部在第一時間不坦承2300萬筆戶役政資料遭到外洩？非要到2月24日以後，由法務部調查局對外證實，外洩資料是我國2018年4月以前的戶役政資料，並發現虛擬錢包地址，為中國籍人士所有呢？她也質疑，這麼重大的資安事件，內政部戶政司居然沒有通報？從去年10月到現在，已經公開兜售超過4個月，而蔡政府居然坐視不管，且法務部調查局都沒有進一步跨部會通報嗎？

國民黨團副書記長洪孟楷洪孟楷指出，近5年國人個資外洩筆數和價格，其中銓敘部60萬筆個資賤賣10歐元（約新台幣500元台幣），戶役政的2300萬個資賣5000美金，換句話說，全台國人個資賤賣15萬元。

洪孟楷說，2300萬筆戶役政資料只要15萬元就可買到，在網路上架4個月，有看到民進黨政府有任何作為嗎？端看政府對過去幾次個資外洩展現的態度，就是16個字，粉飾太平、束手無策、互踢皮球、狂打太極。

洪孟楷強調，個資外洩致使詐騙集團掌握太多的個人資料，當詐騙集團突破民眾的第一層心防時，民眾就會信以為真，當然很可能詐騙成功，與其讓基層疲於奔命，政府最根源的管理應該是讓個資不要外流。

國民黨立委賴士葆也提及，國發會在2017年12月7日「政府機關導入安全傳輸通訊協定（HTTPS）說明」，針對政府網站面臨風險及解決方式，要求導入HTTPS；國民黨團也舉行過相關記者會，提醒數發部在部分政府部門官網中，仍未修改安全傳輸通訊協定（HTTPS）轉址，如果政府部門確實做到安全傳輸通訊協定（HTTPS），資安就能多一層保護。

賴士葆說，日前唐鳳在立院答詢時還辯稱，政府部門都已經完成HTTPS轉址，但他進一步查證個政府部門網址後發現，仍有幾個部門的HTTPS轉址並未完成，顯然數發部資安署瀆職。目前暗網上正在販售中華民國護照資料，一筆3元美金，顯見台灣個資外洩氾濫的情形嚴重，數發部到底在做什麼？拜託唐鳳不要只關心點麵線平台，請管好資安。

國民黨團總召曾銘宗表示，個資大量外洩事件關係到2300萬人權益，為何未追究行政責任、法律責任、政治責任？政府是不是已失控、失能？國民黨團多次舉行記者會，要求政府盡速善後，提出解決方案，避免以後再發生類似事件，損害人民基本權益。此外，監察院怎麼又睡著了？應盡速立案調查。