國民黨選策會成員曝光，部分成員引起爭議。對此，臉書粉專「工程師看政治」（下簡稱工程師）不解，國民黨戰將如雲，高層卻硬是可以生出這樣的名單。工程師直言批評，國民黨主席朱立倫已無藥可救。

工程師昨(15)日在臉書指出，除了民進黨令人震驚的小智戰清白，全黨挺小智以外，國民黨的「選策會」名單應該是另一個經典的失智列車。工程師認為，名單中有曾賄選被判刑定讞的李全教等，而國民黨發言人稱「李全教已經服刑完畢」，讓他聽到只能原地呆滯，並表示無法理解國民黨高層的愚蠢，無腦到令人難以置信。

工程師直言，國民黨明明戰將如雲，人才多到數不清，高層卻硬是可以生出這樣的名單。他感嘆表示，底層的前台北市議員羅智強、台北市議員徐巧芯以及前台南市議員謝龍介等人，確實十分很努力，但高層一個決策就可以抺煞無數人長時間的期待與付出。

工程師強調，整個「選策會」平均高齡68歲，絕對與時代脫節，現在若修改名單或許可彌補，但他覺得這個決策根本不該出現，痛批朱立倫已無藥可救。工程師也諷刺表示，可以理解為什麼美國會喜歡朱立倫與蔡英文，因為只要確保國、民兩黨都很爛，確保兩邊都會跟隨其政治侵略，這樣不管誰選贏，美國都不會輸。

不過，朱立倫16日上午被問到此爭議時強調，國民黨絕對堅定反黑金立場，2024每位提名出來的候選人，都一定會清清白白、實實在在；這次選策會跟要初選的選區都沒有關係，主要任務是針對中南部艱困選區，要幫國民黨找尋人材，選策會是要幫忙解決問題，而不是製造問題，各界意見他都虛心接受。