台中太平區越南籍范姓單親媽媽前年受到推銷替子女購買高中課程，因看不懂契約文字，僅憑業務說明簽下契約，欲終止合約時卻因無人處理超過解約期限，更收到強制執行付款通知書；立委何欣純與范媽媽16日舉辦記者會，說出自身經驗，盼保護更多新住民消費權利。

台中太平區越南籍范姓單親媽媽看不懂契約，替子女購買15萬教材負債求助無門，向立委何欣純陳情，16日舉辦記者會說出自身經驗，盼保護更多新住民消費權利。 （潘虹恩攝）

越南籍新住民范媽媽是中低收入單親家庭，多年前與台籍先生離異後獨自養育3位子女，從事看護工作。她指出，前年9月自稱某教育集團輔導老師的王女向她推銷1套高達13萬5000元的高中全科課程電子教材，分期加上利息更逾15萬，為讓孩子得到更好的學習，聽信王女口頭標榜「不適用可退款」，在看不懂合約文字的況狀下簽下契約書。

范媽媽說，簽約當天就收到教材及學習用ipad，而契約逾1個月期限後才寄來。因教材不符孩子學習需求反映終止合約，未料對方起初答應，後續卻消極處理、推託，無法限期內辦理契約解除；目前她已繳完17期、約6萬多元的費用，日前求助消保官調解，竟收到強制執行通知書，要繳納剩餘8萬多費用，不禁落淚表示「真的很辛苦」。

何欣純上午當場電話連繫王女無人接聽，後又致電銷售公司，該公司人員指出，他們只負責處理代銷教材，而產品是由另外公司負責，不屬於他們的處理範疇。何欣純說，目前已聲請法律扶助協助維護范媽媽權益。

何欣純說，此業者未根據教育部規定，於訂約前提供教材內容讓消費者審閱至少5日，且未將所列資訊以清楚易懂之文句記載於書面提供消費者，另也未根據消保法提供消費者30日契約條款審閱。她說，目前台灣有20多萬新住民，或許可日常交流但文字識讀能力有限，呼籲未來訂購單及契約上能附新住民的母語版，保護新住民消費權益。

教育部終身教育司副司長顏寶月指出，關於教育部新公布之注意事項已透過縣市政府、移民署及新住民家庭服務中心進行多元宣導，另，目前正擬定「中小學學生課業學習輔助教材（含紙本和數位等模式）買賣暨服務應記載及不得記載事項」，希望透過法律訂定契約保護消費者。