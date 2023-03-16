《大嘻哈時代2》最終12強選手。（三立提供）

由Dizzy Dizzo蔡詩芸、迪拉胖、陳星翰擔任評審，全台唯一的嘻哈選秀實境節目三立、MTV《大嘻哈時代2》，將於4月8日在臺北流行音樂中心舉辦總決賽，當天將開放觀眾觀賽，以演唱會形式讓前6強選手廝殺，搶奪冠軍寶座。3位評審被問到哪位選手最有「冠軍相」，都各自有看好的人選。

陳星翰在節目上直接表示他認為Gummy B最具冠軍相，讓陳星翰不因老師身份反向他討教；迪拉胖也在直播中大讚阿跨面：「他一開始不是那麼被注意到，但後來強勁的表現，與穩定度，一直在增足中，他現在在一個急速成長的曲線。」 蔡詩芸則私心希望Majin登上冠軍寶座，「因為她整體語言能力到flow都很屌」。

會在總決賽準備很華麗的衣服嗎？迪拉胖笑說應該就看蔡詩芸，「因為後面幾集她的穿著，真是辣到我麻痺了」，他更自嘲以後到夜店，看到其他辣妹的性感穿著，可能會沒感覺了，話一說完就被陳星翰虧：「完蛋了⋯迪拉得評審病了，給他一組按鈕pass ＆ fail 坐在夜店門口按。」

《大嘻哈時代2》開播以來創造許多亮眼紀錄，比賽戰況越來越激烈，本週播出將由12強選手正式對決，並由第一季主持人J.Sheon擔任客座賽評，他表示自己最喜歡這一季舞台設計置中的想法，「有擂台感，比較有緊張的感覺，把選手置中在中間有一個孤立的感覺，這樣的設計也可以讓鏡頭地運用更自由。」也十分羨慕這一集有其他主持人可以一起搭檔，笑說「這次一個人只要做四分之一的事情！」上一季只有自己主持，螺絲吃多了都開「五金行」了！

三立、MTV在昨（15日）正式對外宣布《大嘻哈時代2》將與臺北流行音樂中心合作，4／8(六)第13集總決賽首度開放觀眾觀賽，以演唱會形式讓最6強選手在北流舞台演出廝殺，搶奪冠軍寶座，仍由最擅長製作演唱會的「源活國際娛樂」、「我的檔期有限公司」負責， 當天總冠軍賽由6強選手輪番上陣演出，評審 Dizzy Dizzo蔡詩芸、迪拉胖、陳星翰以及主持群阿達、美麗本人、賀瓏、嗩吶也將齊聚一堂，並邀請LINE VOOM「重返舞台」投票前三名遺珠選手現身北流舞台。而演唱會票券於昨天中午開賣，四千張門票於1分鐘內火速秒殺，可見嘻哈熱潮受到眾多觀眾喜愛。

本屆《大嘻哈時代2》除了賽事、選手及評審們受到關注外，節目也推出多樣創意行銷活動。像是與曾獲得金曲獎最佳MV獎、操刀金鐘、金曲、金馬視覺的新媒體藝術家王宗欣領軍的dosomthing studio合作，設計第二季活動網站，結合新媒體互動機制推出「嘻哈一番賞」、「明星經紀人」遊戲，透過參與活動賺取遊戲金幣，網友可抽中大嘻哈時代 2 冠軍賽門票、限量大嘻哈 NFT 與多樣周邊獎品，吸引超過20萬名粉絲參加；並與專注於人工智慧領域的新創公司「創造智能」合作，在Qubic平台發售的NFT銷售超過千組。同時也與LINE VOOM為21位選手量身打造專屬官方帳號，同時舉辦合作「重返舞台」、「人氣MVP」投票，觀眾藉由投票展現對選手的支持，不只讓淘汰的選手有機會站上北流總冠軍賽舞台，也有機會獲得創作基金10萬元！而在本季賽事結束後，《大嘻哈時代2》將計畫與臺北流行音樂中心共同推出一系列合作企劃，讓嘻哈熱潮延燒一整年。