動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》在台熱賣4.3億元票房，激起籃球熱。幸福企業「永慶房屋」的年度運動盛事《第八屆永慶盃籃球賽》，也破紀錄吸引近400人、總計21支隊伍參賽，預計於6月20日決戰冠亞賽！

永慶房屋表示，本屆永慶盃籃球賽於3月8日開打，睽違三年疫情後復辦，報名十分踴躍，53場對戰之外，還舉辦了三場罰球線投籃賽，邀請啦啦隊及同仁眷屬小試身手，一起成為「灌籃高手」。

永慶房屋每年皆舉辦籃球、羽球及壘球三大運動賽事，讓員工從年頭熱血到年尾。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋每年舉辦三大運動賽事，除了永慶盃籃球賽，下半年還有永慶盃羽球賽與壘球賽，至今累計參賽人次已突破五千人，且規模一屆比一屆盛大！自2020年開始，永慶還推出健走競賽，擴大參賽人數，讓員工從年頭到年尾都有不同的運動活動可以參加，養成「相揪」運動的永慶文化，不僅維持了身體健康，也促進了不同單位、不同門店夥伴相互交流，為比賽碰撞出更多精采火花。

即使是不擅運動的永慶夥伴，也能參加人氣票選、或是組加油團，為夥伴們加油，讓同事之間上班不只聊工作、還有更多有趣話題可以參與。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋深信「有幸福的員工，才有滿意的客戶」，除了在薪資福利上照顧同仁，也落實「彈性工作8小時」制度，永慶夥伴若想「相揪」運動，完全不是問題，告別高工時的工作模式，達成「聰明工作、健康生活」的幸福職場！讓永慶在2016年，成為房仲業首家獲教育部「運動企業認證標章」的房仲品牌，且年年獲證、未曾中斷。

《第八屆永慶盃籃球賽》共吸引近400名永慶房屋同仁參賽，為團隊勝利而戰。(圖/永慶房屋提供)

參賽球員之一、永慶房屋松山區店長徐世鴻分享，回想起第一次參加永慶盃賽籃球賽時，還是剛入行的菜鳥經紀人，四年後已晉升直營店長，很慶幸永慶每年都會舉辦許多運動競賽，讓他能保持動力、持續鍛鍊，用運動調劑工作壓力，不怕在事業上晉升，體重也跟著上升。

本屆徐世鴻在「松山魂隊」擔任後衛出賽，彈性工時制度讓他能號召夥伴一同練習，不但精進了球技，也能增加跨部門或門店夥伴的互動交流機會，培養團隊合作默契。他表示，「經過跨單位組隊參賽，相信未來客戶若有跨區的服務需求，一定能快速找到夥伴協助，提升工作及成交效率！」

代表「北投溫泉鯊」小前鋒出戰的北投區店經理林祺凱，則是隊上的明星球員，有「北投小飛人」的外號，加入永慶房屋前，曾有四年軍旅生涯，讓他養成每天鍛鍊體能的運動習慣，實力不容小覷，曾經單場攻下近20分。

林祺凱表示，「彈性工作8小時」制度，讓他不只能維持每日運動的習慣，也能揪同事在下班後，一起上健身房重訓或唱歌紓壓！今年是他第5度參加永慶盃籃球賽，還特別開出訓練菜單，與跨單位永慶夥伴在休息日組隊練球，有信心能與隊友將冠軍留在北投。

永慶房屋北投區店經理林祺凱，代表「北投溫泉鯊」出戰，曾有四年軍旅生涯，實力不容小覷。(圖/永慶房屋提供)

陳賜傑協理補充，「人才」一直都是永慶飛躍成長的關鍵之一，而永不言棄的拚戰精神，更是永慶領先同業的致勝關鍵！期待大家在享受球賽的過程中，盡情展現拚勁鬥志，跟同隊的夥伴們互相信任，建立起共戰情誼，讓我們超越自我，在比賽及服務上都取得更好的成果。

2023年永慶房屋將持續擴大服務版圖，為招募更多優秀人才加入，今年推出「鴻兔大展512專案」，於今年12月底前錄取報到的業務新人，都享有「前12個月每月5萬元」收入保障，歡迎有熱忱、對房地產有興趣的求職者，加入永慶的行列，為自己的職涯發展開啟新的可能。