日本首位YouTuber議員東谷義和（Yoshikazu Higashitani），去年當選參議員以來，長達7個月未出席國會會議，如今被以「曠職過多」為由逐出國會，未料一波未平一波又起，由於他涉嫌長期恐嚇知名演員綾野剛等人，如今日本警方已取得逮捕令，並透過國際刑警組織對其發布國際通緝令。

東谷義和當選議員前是知名YouTuber，以爆料藝人黑歷史聞名，不過去年當選參議員後，擔憂會因為YouTuber時期捲入的詐騙案和誹謗案遭逮捕，始終拒絕出席議會，由於長達7個月從未出席，昨（15）日參議院紀律委員會成員一致通過，並祭出最嚴厲處分「除去議員身分並逐出議會」，也是自1950年來的第一人。

根據日媒綜合報導，東谷義和2022年涉嫌對演員綾野剛、珠寶設計師福谷公男及株式會社多玩國創辦人川上量生持續恐嚇，日本警視廳獲報後，已至案件相關人士家中進行地毯式搜索，並查獲數十件契約書等文件，即便罪證確鑿，東谷義和仍不願回應警方訊問，並於杜拜期間持續進行恐嚇行為，絲毫不見悔改意願。

不過，東谷義和昨（15日）遭除去議員身分後，等同喪失「不逮捕特權」的保護，加上警方擔憂他會企圖湮滅證據，已經申請逮捕令，警視廳指出會向外務省提出繳回護照的命令，並與國際刑警組織合作發布國際逮捕令，要將他及在杜拜協助製作影片的男子繩之以法。