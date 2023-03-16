嘉義縣水上鄉全民運動館，3月16日上午舉辦動土典禮，由縣府向中央體育署爭取1億元補助，加上府配合款8700多萬元，在水上鄉立圖書館前建設縣內首座現代化運動館，結合附近柳林國小風雨球場與棒球場，打造在地運動園區，提供本地及鄰近鄉鎮市民能就近運動休憩，預計明年年中完工。

縣府教育處表示，新運動館位於水上鄉圖書館前，佔地近千坪，2層樓高，內含健身房、瑜珈教室、飛輪教室、羽球場等多元設施，預計在明年年中完工，落成後將委由民間廠商來協助管理，同時可結合附近柳林國小的棒球場與風雨球場等設施，成為在地的運動園區。

縣長翁章梁說，該運動館的建設計畫，縣府向中央體育署爭取到1億元補助，但因原物料上漲，若僅靠補助經費，擔心完成的規模會比原先規畫的縮小近一半，故縣府再追加8749萬元，以維持運動館品質。

水上鄉長林緗亭表示，之前鄉民們要運動，大多會跑往嘉義市的國民運動中心，如今縣內首座的全民運動館座落在鄉內，可為在地鄉親與鄰近的鄉鎮市民提供運動的新選擇。

翁章梁還說，健康應該交給自己負責，鼓勵民眾多運動，同時縣府也將繼續在縣內其他人口較多的區域，爭取籌建相關的運動館舍。