新竹縣市有4座斜張橋，檢測安全無虞，但有鏽蝕等缺失，連結新竹縣體育場和第二運動場的斜張橋，使用已有16年，在完成檢測後，縣府發包辦理修繕工程，2月以1332萬元決標，配合全中運賽事結束後，預計5月開工，11月完工。

工務處長江良淵指出，跨越光明六路的斜張橋是在2007年興建完成，不能行駛車輛，主要是方便行人往來體育場和第二運動場，因位在國1竹北交流道前興建，2013年舉辦台灣燈會時加裝燈飾，成為竹北市的地標。

2020年宜蘭南方澳斜張橋發生斷橋事件後，中央要求有斜張橋的縣市進行全面檢測，竹北市斜張橋經檢測是安全，因使用已有16年，發現有多處鏽蝕情形。

江良淵表示，修繕工程完成發包後，將施作橋塔除鏽、表面處理、油漆塗裝、引道護欄及箱梁橫隔梁修繕等工項。因施工需要將佔用或封閉光明六路部分道路，目前已撰擬交維計畫提送審查，同時配合全中運賽事，預計5月開工，以180個日曆天亦即11月完成修繕。

此外，竹北市連結新竹市的白地橋、舊港大橋及新寮橋3座斜張橋鄰近海邊，腐蝕潛勢較高，去年底向中央爭取橋梁鋼索全面檢測計畫，分別辦理鋼纜目視檢測、鋼纜索力檢測、鋼纜非破壞檢測。

最重要的鋼纜索力檢測白地橋與舊港大橋56束鋼纜及新寮橋計22束鋼纜，3座橋梁索力均大於最大設計索力，初步評估屬安全狀態。

但，發現多數鋼纜固定端，端錨上方防水罩有塗裝剝落、銹蝕甚至破損缺失，舊港大橋鋼纜鉸接端吊耳鋼板，則有塗層膜厚不足情形。

江良淵指出，白地橋和舊港大橋是新竹市政府改建舊港大橋時，一併興建為斜張橋，新寮橋則是竹北市公所興建，檢測發現的問題都已通報維管單位，建議編列相關預算改善。