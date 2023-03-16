勞動力發展署1955勞工諮詢申訴專線接獲移工檢舉，有不肖人士冒用發展署1955專線名義及[email protected]移點通圖像，誘騙移工加入冒名的LINE帳號，再謊稱可以幫忙找新雇主等名目，詐騙移工轉帳匯款，勞動力發展署強調，冒名帳號並非發展署所有，並在查明後會對不法人士向地檢署提告，請移工朋友遭遇詐騙時要「冷靜、查證、報警」。

1955專線設有國語、英語、越南語、印尼語及泰語，提供雇主及移工勞動權益諮詢及申訴服務，也幫忙移工識詐避免被騙；另外，發展署設強調，[email protected]移點通官方帳號，是用來發布政策及法令宣導資訊用途，絕對不會主動私訊邀約移工幫忙找新雇主或新工作，更不會要求移工轉帳匯款。移工朋友在Facebook等社群平臺上或LINE私人社群，切勿輕信不明人士主動幫忙找新工作的邀約。

發展署呼籲，請雇主及仲介公司配合提醒移工，如果移工遇到有人傳送不明連結，或被引導加入1955名義的私人帳號，並主動私訊要求提供個人資料或匯款，當下先冷靜思考，並務必撥打1955專線或165反詐騙專線做進一步求證，確保自身權益，避免遭受詐騙。若已遭詐騙轉帳匯款，也記得趕緊留存對話截圖及匯款紀錄，蒐集證據就近到警察局報警或打1955協助報警。