針對馬偕學校法人與真理學校法人擬合併，教育部表示，去年12月曾接獲北部台灣基督長老教會洽詢推動馬偕學校財團法人及財團法人真理大學進行「法人合併」之相關法規，惟迄今未收到法人合併計畫書或合作意向書。

教育部表示，現行私校法規定有「法人合併」及「學校合併」兩種類型。這馬偕學校法人與真理學校法人擬合併，將成為一法人多學校（馬偕醫學院、馬偕護理專科學校、真理大學），尚不影響目前所設3所學校各自辦學（包括學制、教師聘任及學生安排）。

教育部說，倘法人合併後擬規畫推動學校合併，則需另依大學法、私立學校法、「專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」及「大專校院合併處理原則」等相關規定辦理。

全國私校工會理事長尤榮輝則表示，私校法人合併可統一經營權，有利資源整合運用，在同舟共濟、以強扶弱下，可發揮濟弱扶傾的效果，最重要的是，若其中一校被依退場條例公告為專輔學校且改善失敗，可避免董事會被解散，校產被清算歸公。馬偕學校法人及真理學校法人若能合併，至少能確保真理大學校產不會被清算歸公。

但尤榮輝指出，私校法人合併也有相當風險，若以強扶弱失敗，則會互相拖累財務、同歸於盡。若其中一校被依退場條例14條改組董事會，則原董事會只剩下1／4董事席次，日後在學校停？時再改選，原董事會有可能會失去所有學校的經營權。

尤榮輝說，法人合併後可進一步思考學校合併，私私併可減少行政管理費，各校財務及系所師資若能整合成一所具有特色的大學，有利招生及學校永續發展。未來慈濟大學及慈濟科大若能合併，在慈濟基金會的支持下，應該能發揮加乘效果，而馬偕醫學院、馬偕護專及真理大學三校背後似無強大財源的支持，未來是否會走向合併仍有待觀察。