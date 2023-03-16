有些人因太過在乎身邊的人，導致時常覺得不放心，就會不停的反覆提醒，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、處女座、巨蟹座他們不但規矩多，當別人不照做時，就會開啟囉嗦模式，不停的叨唸，讓人感到不舒服。

▍金牛座

金牛座平時做事一向親力親為、一手包辦，但對身邊人的做事方式總是不放心，會擔心不是自己要的，這時金牛座就會不停的叮囑，反覆提醒，甚至口氣不好，讓人感到不舒服。

▍處女座

追求完美、求好心切的處女座，整理東西、歸納物品，及處理事情，向來有自己的規矩，即使旁人不認同，他們也不會理會，假如對方沒照著做，影響到自己，就會開啟囉嗦模式，叨唸是他們表達關心在意的方式，越是親近，越會叨唸。

▍巨蟹座

巨蟹座敏感多疑，心裡時常上演小劇場，對周遭人事物的波動，顧慮的也較多，別人看起來微不足道的事情，但巨蟹座覺得是大問題。行事謹慎，在意安全感的心理作用下，私下容易囉哩囉嗦，嘮叨個不停，不說出來擔心的事，心裡將上演小劇場。