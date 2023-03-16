32歲啦啦隊女神、中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員峮峮（吳函峮）昨(16日)被爆有意出走啦啦隊當藝人，但已被她本人及經紀人否認。稍早，峮峮看似心情恢復了不少，轉發了和經典女孩成員籃籃的合影，峮峮的手正好架在籃籃的胸部前，看似要襲胸，姐妹倆的好感情引來網友喊讚，還有人稱呼她們是「兩個最頂的啦啦隊妹子」。

峮峮昨被週刊爆料疑似有意離開啦啦隊，改到緋聞男友柯震東旗下當藝人，更有傳言指峮峮已經不把心思放在啦啦隊，引來她本人否認，強調還有參加春訓，她的經紀人更是生氣說：「峮峮一直有參與啦啦隊常規練舞和春訓，4/1、2開幕戰也會在洲際棒球場與球迷們相見，另外我們也從未接觸其他領域經紀公司，無論代言、工作都照規劃中進行，謝謝大家關心」。

峮峮轉發跟籃籃合影。（圖／翻攝自qun_04 IG）

而峮峮更是略帶受傷回應：「為什麼要亂說話」，暗指有人亂造謠。近期，她跟Rakuten Girls隊長籃籃（籃靖玟）等人因世界棒球經典賽（WBC）獲派組成「經典女孩」，中華隊雖無緣晉級，但經典女孩依舊吸引不少話題，籃籃更是曬出和峮峮合影，寫下：「相愛相殺」，形容兩人的好感情。

照片中可見峮峮將手勾在籃籃肩膀上，露出燦笑，籃籃則是伸出一隻手握住峮峮，另一張照片則見到峮峮、籃籃嘟嘴合影，峮峮的手看似不安分想要襲胸，引來2.6萬人按讚，網友紛紛留言：「太可愛的組合吧」、「兩個台南姐妹花要不要一起出個貼圖啊，絕對買爆」、「峮的手放在哪」、「峮峮的手好不安分」、「兩個台南妹子的相愛相殺真的是太可愛了」。