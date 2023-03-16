雖受疫情衝擊、升息效益及資本市場震盪影響，富邦人壽2022年全年稅後淨利655.37億元，獲利排名居業界第一。總保費（TP）、初年度保費（FYP）與續年度保費均位居業界第二。投資資產規模穩定成長，截至2022年12月底總投資資產達4兆5,902億元，在市場大幅震盪下仍維持良好投資績效，外匯部位管控得宜，總投資資產報酬率避險後達4.48％。在投資組合上，現金部位仍維持相對充足水位，將視市場變化伺機布局，以期提升收益。經常性投資收益較去年改善，主要受惠利率走升及台股配息增加。第四季國際資金回流亞洲，帶動台幣等亞洲貨幣升值，已適時增加一籃子貨幣避險。富邦人壽2022年率避險前後之經常性收益率均較去年同期提升。另，雖市場利率快速上升，富壽負債成本僅小幅增加，與投資報酬率相比持續維持正利差，避險後經常性收益率與損益兩平點亦維持正利差。

台北富邦銀行2022年全年稅後淨利227.96億元，較去年同期成長21.8％，資產規模年成長7％達3.33兆元，稅後淨利成長22％達228億元，稅後純益創歷史新高紀錄。台北富邦銀行2022年利息淨收益受惠資產規模成長，年成長11.5％；交易相關收益在匯兌及投資獲利帶動下年增26.6％；受惠韓國現代信用卡投資亦帶動其他淨收益成長表現。整體淨收益為513億元，年增13.8％，亦創北富銀歷年新高。

富邦產險去年稅後淨損399.83億元，若排除防疫保單影響，去年稅後純益為34.7億元。2022年防疫險之直接損失約821億元，自留損失約596億元。排除防疫險之核保利潤，2022年成長37.6％。簽單保費收入成長5.9％，市佔率24.4％，連續41年位居市場第一，雖然投資市場波動，投資績效仍維持穩健，投資報酬率為3.49％。

富邦證券2022年稅後純益為27.44億元，主要受到2022年國際股市震盪，台股價跌量縮之影響。展望未來，富邦證券與日盛證券整併可望發揮效益，將有助各項業務規模與市佔提升，在融資、興櫃業務可望為市場前二大，經紀、複委託業務可望為市場前三大。