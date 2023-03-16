桃園市大園區青禾藝術公園去年完工啟用，園內設備多元、景觀優美，且鄰近大型購物商場，已成附近居民休憩熱點，更是青埔地標之一。但民眾反映，公園內擁有大埤塘，卻沒有完整護欄，恐有安全疑慮。農田水利署桃園管理處表示，將因應地方需求研擬增建護欄，預計8月前完成。

待農田水利署桃園管理處改善完青禾藝術公園後，將點交給桃市府轄管。（蔡明亘攝）

青禾藝術公園內，擁有青埔四大埤塘之一、面積2.4公頃的桃園大圳5-5號池，設有景觀步道、涼亭、觀景平台、兒童遊戲區與多項裝置藝術，由於當地舊地名為「赤牛稠」，公園內也建有3個吉祥物「赤牛牛」，可愛外型吸引不少民眾拍照打卡，夜晚時埤塘還會映照出附近大樓，日夜景色優美，提供親子與長者共融式休憩環境。

位於桃園青埔的青禾藝術公園於去年啟用，是圍繞桃園大圳5-5號池轉型而成的藝術公園，公園內3個「粉紅牛」裝置藝術，吸引許多民眾打卡。（蔡明亘攝）

青山里長李吳彩月表示，青禾藝術公園目前僅有道路側裝有整排式護欄，公園內部分步道旁也有裝設，不過大部分的景觀步道旁，僅有植栽擋住，且埤塘水很深，步道旁幾乎都是斜坡，恐有安全疑慮，再加上有些民眾會騎乘摩托車或自行車進入公園，若不慎發生意外，恐掉進埤塘內相當危險，建議最起碼要裝設護欄，提供里民安全休憩環境。

青禾藝術公園內建有3個吉祥物「赤牛牛」，可愛外型吸引不少民眾拍照打卡。（蔡明亘攝）

目前青禾藝術公園管轄機關為農水署桃園管理處，近日李吳彩月、立委黃世杰服務團隊、桃市府養工處與農水署人員到場會勘，討論如何改善公園內環境。

青禾藝術公園內目前僅有靠道路側，設有整排式的安全護欄，公園內則是部分路段才有。（蔡明亘攝）

農水署桃園管理處說明，當初設計階段盼以種植草木作為護欄功用，近日地方意見反映，希望於埤塘邊增設護欄，會勘後決議在不影響公園內景觀的前提下增建護欄，至於護欄型式則待討論，因預算須另案辦理，若發包與工程順利，預計今年8月前可完成改善。

原設計時是以植栽替代護欄，但民眾仍覺得相當危險。（蔡明亘攝）

另地方提出會有機車騎入公園步道內，建議是否於入口處設立車擋？農水署桃園管理處表示，目前出入口設有警示標誌，因考量乘坐輪椅或推嬰兒車的民眾，也會進入公園，若設立車擋恐喪失友善步道，但仍會將此建議納入討論另行研議。

市府養工處公園綠地科提到，待農水署將公園內環境改善完畢後，會點交給養工處維護管理，將請農水署盡快完成改善工程。