信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次金聯平價宅標售仍維持3000標搶標的熱度，反映房市雖然景氣降溫，但只要價格合理或稍有吸引力，仍可以吸引自用客戶的目光，若以此次標案當成市場風向球來看，當前房市雖然處於修正階段，但自用需求穩定，房市可能是個暖冬。

此次共計有107戶平價屋對外出售，總計有86戶有人投標，粗估標脫率應該達8成，雖然較前兩次9成以上的標售率低，但仍維持一定的人氣，此次最多人投標的是桃園市平鎮區中豐路232號4樓，特力屋商圈三房華廈，18年屋齡，坪數41.01坪總價約705萬元，共吸引273封投標單。

第二熱門的是蘇澳總價178萬元的房屋，共吸引159封投標單；台北市的17筆標案全壘打全數都有人投標，人氣最旺的是「南方莊園」社區，3戶總價2558萬元~3178萬元，總共吸引207張投標單。反映條件好的新大樓，市場需求仍相對穩定。

曾敬德指出，去年下半年以來積壓一些觀望買氣，加上近期物價上漲預期增加，金聯推出的平價宅屋況不錯，價格合理且交易成本相對較低，剛好符合自用客的胃口，因此整體標售狀況以目前景氣來看，可以說結果相當不錯。