但即便股票資本利得只實現623億元，富壽台灣部分是602億元，年化投報率14.02％，也是壽險去年台股獲利王。

實現資本利得、加上降低投資股票風險、及股市下跌的評價減少，富壽去年底投資台股市值共4,058億元，比前年底少2,275億元，投資占富壽資金比重亦從13.4％降到8.8％，少4.6個百分比，國外股去年底則是有2,485億元，占比5.4％，與前年底2,668億元，占比5.6％，變動相對比台股小。

富邦金表示，去年底富壽帳上現金有2,035億元，占資金的4.4％，算是相對高水位，在市場有機會時即可伺機進場投資，拉高投報率。

富邦人壽去年稅後獲利655億元，是去年壽險全年獲利王，全年資金投報率4.48％，但全年因資本市場波動大，債券因升息跌價，股市亦有回檔，讓富壽可實現資本利得減少，富壽今年1月1日亦已進行金融資產重分類，將其他損益項（FVOCI）下的債券重分類到攤銷後成本（AC），市價改成本列帳，淨值可增加700億元，淨值比可從去年底5.7％拉高到7％以上。

去年第四季新台幣兌美元急速升值，富邦人壽的避險成本也大幅拉高，第三季仍是有匯兌利益131個基本點（1基本點等於0.01百分點），第四季就是匯兌成本拉高到227個基本點，即從獲利貢獻變成負擔，富邦人壽去年第四季亦增加一籃子貨幣避險比重，以降低匯兌成本。

因為去年第四季富壽有實現資本利得，加上部分金融資產評價有上升，去年底淨值下未實現損失1,979億元，比第三季底減少損失428億元。